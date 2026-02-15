Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются одним из лучших бомбардиров АПЛ

    Манчестер Юнайтед и Арсенал интересуются одним из лучших бомбардиров АПЛ

    "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются футболистом "Брентфорда" Игором Тиаго.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sports Boom, что представители АПЛ могут направить предложение по 24-летнему нападающему в летнее трансферное окно.

    "Брентфорд" готов продать бразильца за сумму не менее 71 млн фунтов (81,6 млн евро).

    Отметим, что Тиаго в текущем сезоне идет вторым в списке бомбардиров АПЛ, забив 17 голов. Рейтинг возглавляет норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, у него в активе 22 мяча.

    Лента новостей