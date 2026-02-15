"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются одним из лучших бомбардиров АПЛ
Футбол
- 15 февраля, 2026
- 14:57
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются футболистом "Брентфорда" Игором Тиаго.
Как сообщает Report со ссылкой на Sports Boom, что представители АПЛ могут направить предложение по 24-летнему нападающему в летнее трансферное окно.
"Брентфорд" готов продать бразильца за сумму не менее 71 млн фунтов (81,6 млн евро).
Отметим, что Тиаго в текущем сезоне идет вторым в списке бомбардиров АПЛ, забив 17 голов. Рейтинг возглавляет норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, у него в активе 22 мяча.
