"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются одним из лучших бомбардиров АПЛ

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются футболистом "Брентфорда" Игором Тиаго.

Как сообщает Report со ссылкой на Sports Boom, что представители АПЛ могут направить предложение по 24-летнему нападающему в летнее трансферное окно.

"Брентфорд" готов продать бразильца за сумму не менее 71 млн фунтов (81,6 млн евро).

Отметим, что Тиаго в текущем сезоне идет вторым в списке бомбардиров АПЛ, забив 17 голов. Рейтинг возглавляет норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, у него в активе 22 мяча.