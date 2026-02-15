İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kallas: Avropa müəyyən zəmanətlər şərti ilə Rusiya ilə dialoqa hazırdır

    • 15 fevral, 2026
    • 13:12
    Kallas: Avropa müəyyən zəmanətlər şərti ilə Rusiya ilə dialoqa hazırdır
    Kaya Kallas

    Avropa Rusiya ilə dialoqa hazırdır, lakin bu, yalnız gələcəkdə hər hansı hərbi münaqişələrin qarşısını almaq üçün dəqiq şərtlər və əldə olunmuş razılaşmalara əməl olunacağına dair təminatlar çərçivəsində mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas ERR-ə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa Moskva ilə dialoqa hazır olmalıdır, lakin eyni zamanda təcavüzün təkrarlanmaması üçün aydın məsuliyyət mexanizmlərini təmin etmək vacibdir:

    "İlk növbədə, Rusiya ilə danışıqların mövzusu razılaşdırılmalıdır. İndiki sülh danışıqları Ukraynanın güzəştlərinə yönəlib. Ukraynanın daha nəyisə vəd edə biləcəyinə fokuslanılır, lakin bu zaman müharibənin səbəbi gözardı edilir: Rusiyanın heç bir səbəb olmadan qonşu ölkəyə hücum etməsi faktı. Bunun təkrarlanmaması üçün nə etməliyik? Gələcəkdə müharibənin qarşısını almaq üçün Rusiyadan aydın vədlər alınmalıdır. Həmçinin məsuliyyət məsələsi son dərəcə vacib olaraq qalır".

    Kallas qeyd edib ki, o, Avropa diplomatiyasının rəhbəri kimi müvafiq mandat veriləcəyi təqdirdə Rusiya ilə danışıqlara hazırdır.

    "Fikrimcə, Rusiyanın müharibəni dayandırmaq istəmədiyini nəzərə almaq vacibdir", - deyə o vurğulayıb.

