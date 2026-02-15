Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантиях

Европа готова к диалогу с Россией, но только при четких условиях и гарантиях соблюдения договоренностей для предотвращения начала каких-либо военных кофликтов в будущем.

Как передает Report, об этом в интервью ERR заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Европа должна быть готова к диалогу с Москвой, но одновременно важно обеспечивать четкие механизмы ответственности, чтобы предотвратить повторение агрессии.

"В первую очередь нужно договориться о том, о чем собственно мы хотим говорить с Россией. Да, действительно, сейчас мы видим переговоры о мире, которые четко направлены на то, что Украина должна будет отдать. На то, что Украина могла бы еще что-то пообещать, но при этом игнорируется причина войны: то, что Россия просто напала на соседа без всякой причины. Как нам сделать так, чтобы это не повторилось? Нам нужны четкие обещания со стороны России, чтобы предотвратить войну в дальнейшем. И вопрос ответственности остается крайне важным", - добавила верховный представитель ЕС.

По словам Каллас, как глава евродипломатии она готова к переговорам с Россией, если на это будет получен мандат.

"Но, по моему мнению, важно учитывать, что Россия не хочет прекращения войны", - подчеркнула она.