    Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантиях

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 12:43
    Европа готова к диалогу с Россией, но только при четких условиях и гарантиях соблюдения договоренностей для предотвращения начала каких-либо военных кофликтов в будущем.

    Как передает Report, об этом в интервью ERR заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, Европа должна быть готова к диалогу с Москвой, но одновременно важно обеспечивать четкие механизмы ответственности, чтобы предотвратить повторение агрессии.

    "В первую очередь нужно договориться о том, о чем собственно мы хотим говорить с Россией. Да, действительно, сейчас мы видим переговоры о мире, которые четко направлены на то, что Украина должна будет отдать. На то, что Украина могла бы еще что-то пообещать, но при этом игнорируется причина войны: то, что Россия просто напала на соседа без всякой причины. Как нам сделать так, чтобы это не повторилось? Нам нужны четкие обещания со стороны России, чтобы предотвратить войну в дальнейшем. И вопрос ответственности остается крайне важным", - добавила верховный представитель ЕС.

    По словам Каллас, как глава евродипломатии она готова к переговорам с Россией, если на это будет получен мандат.

    "Но, по моему мнению, важно учитывать, что Россия не хочет прекращения войны", - подчеркнула она.

    Кая Каллас Евросоюз Россия переговоры гарантии безопасности российско-украинская война
