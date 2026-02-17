Худаят Гасанли: В ближайшие 5 лет должны быть определены авторские права на продукцию ИИ

Стремительное развитие таких технологий, как искусственный интеллект, обуславливает необходимость внесения изменений в законодательство об интеллектуальной собственности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства интеллектуальной собственности Худаят Гасанли на мероприятии "Ansys: Решения в области цифровой инженерии и инноваций в Азербайджане".

По его словам, интеллектуальная собственность является важной составляющей общественных институтов: "В настоящее время мы сталкиваемся с инструментами ИИ в различных направлениях. Однако с точки зрения авторских прав и их защиты ИИ остается серьезным вызовом. Согласно международной доктрине, автором считается только физическое лицо, создающее произведение. Но технологии развились настолько стремительно, что искусственный интеллект уже сочиняет музыку, пишет тексты, создает визуальные материалы. Кто в этом случае является автором? Этот вопрос в настоящее время обсуждается высококвалифицированными специалистами Всемирной организации интеллектуальной собственности и других международных организаций".

Он добавил, что в связи с этим требуется совершенствование законодательной базы: "В ближайшие 5 лет должны быть четко определены круг, рамки и принадлежность авторских прав на произведения, созданные ИИ. В этом направлении необходимо внести изменения и в азербайджанское законодательство, чтобы вопросы, которые в настоящее время беспокоят специалистов, нашли правовое решение".

Гасанли также подчеркнул, что пиратство остается серьезной глобальной проблемой: "По некоторым оценкам, мировой ущерб от пиратства ежегодно составляет 78-80 млрд долларов США, включая музыку, компьютерные программы и другие области интеллектуальной собственности. Для устранения проблемы в рамках национального законодательства осуществляются последовательные меры".

По его словам, с 2000 года Азербайджан находился под действием статьи 301 Торгового акта США в связи с пиратством компьютерных программ: "Однако в результате работы, проведенной в целях обеспечения законного использования программного обеспечения, с 2026 года страна исключена из этого списка".