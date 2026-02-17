Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"
- 17 февраля, 2026
- 18:02
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел предматчевую тренировку в Баку перед встречей с английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, первые 15 минут тренировки команды Гурбана Гурбанова на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова были открыты для медиа.
После разминки игроки выполнили различные упражнения.
Отметим, что матч состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.
