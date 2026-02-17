Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    • 17 февраля, 2026
    • 18:02
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах провел открытую тренировку перед матчем с Ньюкаслом

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел предматчевую тренировку в Баку перед встречей с английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, первые 15 минут тренировки команды Гурбана Гурбанова на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова были открыты для медиа.

    После разминки игроки выполнили различные упражнения.

    Отметим, что матч состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

    ФК Карабах ФК "Ньюкасл" Лига чемпионов УЕФА
    Фото
    UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl"la oyundan öncə "Qarabağ"ın açıq məşqi baş tutub
    Ты - Король

    Последние новости

    18:07

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    18:02
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    17:51

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    17:50

    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    17:49

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    17:48

    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    Бизнес
    17:46

    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:36

    Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

    Другие страны
    17:26

    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    Бизнес
    Лента новостей