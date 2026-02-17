İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl"la oyundan öncə "Qarabağ"ın açıq məşqi baş tutub

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 17:41
    UEFA Çempionlar Liqası: Nyukaslla oyundan öncə Qarabağın açıq məşqi baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda İngiltərənin "Nyukasl" klubu ilə üz-üzə gələcək "Qarabağ" oyundan əvvəl məşqə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun komandasının Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.

    Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif təmrinləri yerinə yetiriblər.

    Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Pley-off mərhələsi açıq məşq Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu Qarabağ - Nyukasl
    Foto
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

