Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе встречи в Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-узбекских отношений, основанных на принципах стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. Были рассмотрены пути дальнейшего их развития и расширения", - говорится в сообщении.

Стороны отметили позитивную тенденцию роста показателей взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

В этом контексте Эмомали Рахмон указал на большие возможности для дальнейшего продвижения этого процесса в различных секторах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и в других отраслях, представляющих взаимный интерес. Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.

Президент Таджикистана подчеркнул эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось сегодня в Душанбе.

Стороны отметили значение дальнейшего поддержания конструктивного и доверительного межгосударственного диалога по всему спектру двусторонней повестки. В этом контексте в центре внимания были вопросы качественной подготовки к предстоящим встречам и переговорам на высшем уровне. Состоялся обмен мнениями по графику организации и проведения подобных межгосударственных мероприятий в текущем году.