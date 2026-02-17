Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 17:51
    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе встречи в Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

    "В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-узбекских отношений, основанных на принципах стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. Были рассмотрены пути дальнейшего их развития и расширения", - говорится в сообщении.

    Стороны отметили позитивную тенденцию роста показателей взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

    В этом контексте Эмомали Рахмон указал на большие возможности для дальнейшего продвижения этого процесса в различных секторах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и в других отраслях, представляющих взаимный интерес. Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.

    Президент Таджикистана подчеркнул эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось сегодня в Душанбе.

    Стороны отметили значение дальнейшего поддержания конструктивного и доверительного межгосударственного диалога по всему спектру двусторонней повестки. В этом контексте в центре внимания были вопросы качественной подготовки к предстоящим встречам и переговорам на высшем уровне. Состоялся обмен мнениями по графику организации и проведения подобных межгосударственных мероприятий в текущем году.

    Таджикистан Узбекистан Эмомали Рахмон Абдулла Арипов заседание межправительственной комиссии стратегическое партнерство Душанбе
    Ты - Король

    Последние новости

    18:07

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    18:02
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    17:51

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    17:50

    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    17:49

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    17:48

    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    Бизнес
    17:46

    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:36

    Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

    Другие страны
    17:26

    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    Бизнес
    Лента новостей