Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и федеральный министр по охране окружающей среды, защите климата, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Карстен Шнайдер обсудили в Мюнхене сотрудничество в сфере климатической безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в соцсети Х.

"Стороны обсудили ключевые приоритеты в преддверии COP31, а также сотрудничество Азербайджана и Германии в сфере климатической безопасности", - написал он.