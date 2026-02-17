Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности
Экология
- 17 февраля, 2026
- 18:07
Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и федеральный министр по охране окружающей среды, защите климата, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Карстен Шнайдер обсудили в Мюнхене сотрудничество в сфере климатической безопасности.
Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в соцсети Х.
"Стороны обсудили ключевые приоритеты в преддверии COP31, а также сотрудничество Азербайджана и Германии в сфере климатической безопасности", - написал он.
