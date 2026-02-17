Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    • 17 февраля, 2026
    • 18:07
    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и федеральный министр по охране окружающей среды, защите климата, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Карстен Шнайдер обсудили в Мюнхене сотрудничество в сфере климатической безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в соцсети Х.

    "Стороны обсудили ключевые приоритеты в преддверии COP31, а также сотрудничество Азербайджана и Германии в сфере климатической безопасности", - написал он.

    Азербайджан Германия Насими Агаев Мухтар Бабаев Карстен Шнайдер COP31 климат
    Azərbaycan və Almaniya iqlim təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Germany discuss cooperation in climate security
    Ты - Король

    Последние новости

    18:35

    Домбровскис: Согласованные санкции против РФ работают лучше

    Другие страны
    18:30

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопкового волокна почти на 35%

    Экономика
    18:19

    Худаят Гасанли: В ближайшие 5 лет должны быть определены авторские права на продукцию ИИ

    ИКТ
    18:13
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сокращения углеродных выбросов

    Бизнес
    18:07

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    18:02
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    17:51

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    17:50

    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    17:49

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    Лента новостей