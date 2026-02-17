İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan və Almaniya iqlim təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Ekologiya
    • 17 fevral, 2026
    • 18:30
    Azərbaycan və Almaniya iqlim təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi, COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev və Almaniyanın ətraf mühitin mühafizəsi, iqlimin qorunması, təbiətin mühafizəsi və nüvə təhlükəsizliyi üzrə federal naziri Karsten Şnayder Münxendə iqlim təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Tərəflər COP31 ərəfəsində əsas prioritetləri, həmçinin Azərbaycan və Almaniyanın iqlim təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığını müzakirə ediblər", - o yazıb.

    Azərbaycan Almaniya Muxtar Babayev
    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности
    Azerbaijan, Germany discuss cooperation in climate security

