    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 17:50
    The National: Маршрут Трампа открывает новые перспективы для Нахчывана

    Мирное соглашение, завершившее тридцатилетний конфликт на Южном Кавказе, открывает новые перспективы для богатого полезными ископаемыми Нахчывана, который в ближайшее время может получить выгоду от реализации масштабного инфраструктурного проекта, названного в честь президента США Дональда Трампа - "Маршрут Трампа" (TRIPP).

    Как сообщает Report, об этом говорится в материале издания The National.

    Автор статьи рассказывает о поездке в Азербайджан, обращая основное внимание на реализацию проекта TRIPP, его влияние на развитие региона Южного Кавказа и, в частности, Нахчывана, а также на роль США в мирном процессе между Баку и Ереваном.

    В публикации отмечается, что помимо охвата Южного Кавказа, маршрут TRIPP через Армению в Нахчыван создаст прямое сообщение и с Европой через Турцию.

    "Это (TRIPP - ред.) создаст еще один узел на глобальном торговом маршруте, связывающем Китай с западными рынками, известном как "Средний коридор ". Он позволяет избежать как России, так и Ирана, находящихся под жесткими санкциями, и обойти сложности, связанные с организацией торговли через эти страны", - говорится в материале.

    В статье также приводятся слова помощника президента Азербайджана, руководителя отдела по внешней политике Администрации президента Хикмета Гаджиева, сказанные в интервью The National, о ключевой роли США и лично президента Дональда Трампа в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном и в развитии транспортной инфраструктуры региона.

    "Во-первых, президент [Дональд] Трамп поддержал этот документ (о создании TRIPP - ред.) своим личным политическим влиянием. Затем он обеспечил участие Америки в этом документе. Наряду с этим, вопрос о коридоре TRIPP также является взаимовыгодным и меняет геополитическую ситуацию в нашем регионе", - сказал Гаджиев.

    Представитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Фуад Шахбазов, со своей стороны, отмечает, что TRIPP облегчит соединение Нахчыванской Автономной Республики с основной территорией Азербайджана:

    "Конечно, [этот железнодорожный маршрут] облегчает доступ в Нахчыван, когда вы оставляете позади три десятилетия изоляции от материковой части Азербайджана. Когда появляется возможность быть связанным железной дорогой, это кажется более удобным, поэтому я думаю, что могу сказать, что это позитивный фактор".

    Издание особо подчеркивает, что "TRIPP является частью сдвига в сторону Запада и отхода от России и Ирана как Азербайджана, так и Армении".

    "Для богатого нефтью и газом Азербайджана укрепление позиций в качестве ключевого узла на глобальных торговых путях является частью диверсификации экономики", - отмечает автор статьи.

    Азербайджан Армения TRIPP The National Хикмет Гаджиев
