Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 17:49
Премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой Гендиректората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики Восточного соседства Гертом Яном Купманом обсудил вопросы регионального развития и мирной повестки.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они обсудили текущие программы сотрудничества Армении и ЕС, а также будущие инициативы, направленные на расширение экономических возможностей, улучшение инвестиционного климата и укрепление региональной стабильности.
