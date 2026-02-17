Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    17 февраля, 2026
    17:49
    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    Премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой Гендиректората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики Восточного соседства Гертом Яном Купманом обсудил вопросы регионального развития и мирной повестки.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Они обсудили текущие программы сотрудничества Армении и ЕС, а также будущие инициативы, направленные на расширение экономических возможностей, улучшение инвестиционного климата и укрепление региональной стабильности.

