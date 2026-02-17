Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой Гендиректората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики Восточного соседства Гертом Яном Купманом обсудил вопросы регионального развития и мирной повестки.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они обсудили текущие программы сотрудничества Армении и ЕС, а также будущие инициативы, направленные на расширение экономических возможностей, улучшение инвестиционного климата и укрепление региональной стабильности.