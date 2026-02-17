İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 17:59
    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Komissiyasının Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə baş direktoru Gert Yan Koopmanla görüşü zamanı regional inkişaf və sülh gündəliyi məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Onlar Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında cari əməkdaşlıq proqramlarını, eləcə də iqtisadi imkanların genişləndirilməsinə, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və regional sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş gələcək təşəbbüsləri müzakirə ediblər.

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе
    Pashinyan and Gert Jan Koopman discuss regional peace agenda

