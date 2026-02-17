Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib
Region
- 17 fevral, 2026
- 17:59
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Komissiyasının Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə baş direktoru Gert Yan Koopmanla görüşü zamanı regional inkişaf və sülh gündəliyi məsələlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
Onlar Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında cari əməkdaşlıq proqramlarını, eləcə də iqtisadi imkanların genişləndirilməsinə, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və regional sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş gələcək təşəbbüsləri müzakirə ediblər.
