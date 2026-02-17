Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сокращения углеродных выбросов
Бизнес
- 17 февраля, 2026
- 18:13
Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничества в области сокращения углеродных выбросов.
Как передает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.
"На встрече с делегацией во главе с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак было отмечено успешное партнерство наших стран в различных секторах экономики и обсуждены совместные проекты, направленные на устойчивый экономический рост, внедрение эффективных бизнес-решений и снижение углеродных выбросов", - написал он.
