    Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сокращения углеродных выбросов

    Бизнес
    17 февраля, 2026
    18:13
    Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сокращения углеродных выбросов

    Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничества в области сокращения углеродных выбросов.

    Как передает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

    "На встрече с делегацией во главе с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак было отмечено успешное партнерство наших стран в различных секторах экономики и обсуждены совместные проекты, направленные на устойчивый экономический рост, внедрение эффективных бизнес-решений и снижение углеродных выбросов", - написал он.

    Лента новостей