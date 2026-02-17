Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопкового волокна почти на 35%

    Экономика
    • 17 февраля, 2026
    • 18:30
    Азербайджан в январе 2026 года экспортировал 8 787 тонн хлопкового волокна на сумму $11 млн 441 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $2 млн 156 тыс. (23,2%) больше в стоимостном и на 2 255 тонн (34,5%) - в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В отчетный период доходы от экспорта хлопкового волокна составили 0,5% от общих экспортных доходов Азербайджана.

    Напомним, что в прошлом месяце Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн, что на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    $2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

    Фатима Багирова

    хлопковое волокно Азербайджан Госкомтаможня
    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb
    Лента новостей