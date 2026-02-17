Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb
- 17 fevral, 2026
- 18:03
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 11 milyon 441 min ABŞ dolları dəyərində 8 min 787 ton pambıq lifi (mahlıc) ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 2 milyon 156 min (23,2 % ), həcm baxımından isə 2 min 255 ton (34,5 %) çoxdur.
Hesabat dövründə pambıq lifinin ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərinin 0,5 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.
Fatimə Bağırova