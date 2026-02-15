İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-nin "USS Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamət götürüb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 13:26
    ABŞ-nin USS Gerald R. Ford aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamət götürüb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) Karib dənizində olan "USS Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısı və onun zərbə qrupunun gəmiləri ABŞ və İran arasında gərginliyin kəskin artması fonunda Yaxın Şərqə doğru istiqamət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The National Interest" nəşri məlumat yayıb.

    Qrupun tərkibinə aviadaşıyıcının hava hücumundan və sualtı qayıqlardan müdafiəsini təmin edən "USS Winston S. Churchill", "USS Bainbridge" və "USS Mahan" raket esminesləri daxildir.

    "USS Gerald R. Ford"un göyərtəsində dörd "F/A-18E/F Super Hornet" qırıcı eskadrilyası, həmçinin radioelektron mübarizə və uzaqmənzilli radiolokasiya aşkaretmə və idarəetmə təyyarələri yerləşdirilib.

    Hazırda aviadaşıyıcı zərbə qrupu Aralıq dənizinə doğru istiqamət götürüb. Ötən gün gəmilər Atlantik okeanında, Puerto-Rikonun şimalında müşahidə edilib.

    "USS Gerald R. Ford" hazırda hərbi əməliyyat gözləntisi ilə İran yaxınlığındakı Ərəb dənizində olan "USS Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısına qoşulacaq", - deyə nəşr qeyd edib. Regiona ikinci aviadaşıyıcının göndərilməsi ABŞ-yə hərbi əməliyyatın dəstəklənməsi üçün iki aviadaşıyıcı qanadından istifadə etmək imkanı verəcək.

    "USS Gerald R. Ford" Yaxın Şərq aviadaşıyıcı
    Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    14:19

    Rusiyada kilsə ziyarətçilərinə bıçaqla hücum edilib, yaralananlar var

    Region
    14:14

    Xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:06

    Finlandiya Prezidenti: ABŞ ilə münasibətlərdə "qırmızı xətt"ə çatılıb

    Digər ölkələr
    13:57

    Zelenski: Rusiyanı terror vasitələrindən məhrum etmək üçün çoxlu HHM-ə ehtiyacımız var

    Digər ölkələr
    13:44

    "Arsenal" və "Mançester Yunayted" braziliyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    13:35

    Alimlər yuxuların məzmununu idarə etməyin yolunu tapıblar

    Maraqlı
    13:26

    ABŞ-nin "USS Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamət götürüb

    Digər ölkələr
    13:12

    Kallas: Avropa müəyyən zəmanətlər şərti ilə Rusiya ilə dialoqa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:01

    Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti