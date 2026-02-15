Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и корабли его ударной группы, находившиеся в Карибском море, направляются на Ближний Восток на фоне резкой эскалации напряженности между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The National Interest.

    В состав группы входят ракетные эсминцы USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan, которые обеспечивают ПВО и противолодочную оборону авианосца.

    На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

    В настоящее время авианосная ударная группа идет курсом на Средиземноморье. Накануне корабли наблюдались в Атлантике к северу от Пуэрто-Рико.

    USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море вблизи Ирана в ожидании военной операции, отмечает издание. Отправка второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

