Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Ekologiya
- 15 fevral, 2026
- 12:21
Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 4-7° isti, gündüz 15-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunudan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80 % olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti, əsasən, yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir duman olacağı gölzənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11° isti, gündüz 15-20° isti, dağlarda gecə 3-8° isti, gündüz 13-18° isti olacaq.
Son xəbərlər
12:49
"Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıbİKT
12:40
"Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıbFutbol
12:36
Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcəkDigər ölkələr
12:21
Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölübDigər ölkələr
12:03
Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadırDigər ölkələr
11:51
Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedirDigər ölkələr
11:44
Azərbaycan şahmatçısı: "Dünya çempionu olmaq şansım var, amma illər əvvəl olduğu qədər deyil"Fərdi
11:30