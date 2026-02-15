В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов тепла

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник повысится до 20 градусов тепла.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник.

По данным синоптиков, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление опустится с 767 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах местами прогнозируется туман. Западный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.