Binəqədidə 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb
Hadisə
- 14 mart, 2026
- 02:56
Binəqədi rayonu, Cəfər Xəndan küçəsində yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb.
DİN-in Mətbuat Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub.
Polis əməkdaşları tərəfindən əraziyə nəzarət təmin edilir və təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
Yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
03:20
Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığının müddətini uzadıbRegion
03:05
KİV: III Çarlz Trampın Böyük Britaniyaya səfərinə qarşı olubDigər ölkələr
02:56
Binəqədidə 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıbHadisə
02:38
Serbiyada 9 il ərzində enerji sektoruna 14,4 milyard avro investisiya yatırılması planlaşdırılırDigər ölkələr
02:08
Pakistan hərbçiləri paytaxt bölgəsində iki dron zərərsizləşdiriblərDigər ölkələr
01:49
Qırğızıstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyini yüksək qiymətləndiribXarici siyasət
01:28
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Çimənə qarşı həmişə nifrət, kin bəsləyiblər"Daxili siyasət
00:56
Monteneqro XİN Türkiyəyə raket hücumunu pisləyibDigər ölkələr
00:37