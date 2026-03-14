В Бинагадинском районе Баку возник пожар в 9-этажном жилом здании
Происшествия
- 14 марта, 2026
- 03:03
В девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку, возник пожар.
Как сообщили Report пресс-службе МВД, на место происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на территории.
"Необходимые мероприятия по ликвидации пожара продолжаются", - уточнили в ведомстве.
Последние новости
