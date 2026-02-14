Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы

    Происшествия
    • 14 февраля, 2026
    • 23:18
    В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы

    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

    По данным ведомства, в рамках мер безопасности семь человек были эвакуированы.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в электросчетчиках на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки, не распространившись на квартиры.

    МЧС Азербайджана жилой дом пожар
    Видео
    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 7 nəfər təxliyə olunub
    Лента новостей