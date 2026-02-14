В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 23:18
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
По данным ведомства, в рамках мер безопасности семь человек были эвакуированы.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в электросчетчиках на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки, не распространившись на квартиры.
