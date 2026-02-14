В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

По данным ведомства, в рамках мер безопасности семь человек были эвакуированы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в электросчетчиках на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки, не распространившись на квартиры.