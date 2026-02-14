Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 21:44
    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

    В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал МИД Азербайджана на своей странице в соцсети X.

    В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе политический диалог, энергетическая безопасность, "зеленый" переход, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.

    Также были затронуты региональные процессы, нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также усилия по восстановлению в постконфликтный период.

