Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.

Как сообщает Report, об этом проинформировал МИД Азербайджана на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе политический диалог, энергетическая безопасность, "зеленый" переход, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.

Также были затронуты региональные процессы, нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также усилия по восстановлению в постконфликтный период.