Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии
Внешняя политика
- 14 февраля, 2026
- 21:44
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.
Как сообщает Report, об этом проинформировал МИД Азербайджана на своей странице в соцсети X.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе политический диалог, энергетическая безопасность, "зеленый" переход, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.
Также были затронуты региональные процессы, нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также усилия по восстановлению в постконфликтный период.
