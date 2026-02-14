Ceyhun Bayramov Almaniyanın XİN rəhbəri ilə görüşüb
- 14 fevral, 2026
- 21:38
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı Yohann Vadeful ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
Müzakirələr Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli əlaqələrinin inkişafına, o cümlədən siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid, ticarət, nəqliyyat və humanitar əməkdaşlığa həsr olunub.
Regional inkişaflar, Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesi, münaqişədən sonrakı bərpa səyləri də müzakirə edilib.
On the sidelines of the Munich Security Conference #MSC2026, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun with Federal Minister for Foreign Affairs of #Germany🇩🇪 Johann David Wadephul @AussenMinDE.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 14, 2026
Discussions focused on advancing Azerbaijan-Germany bilateral… pic.twitter.com/ArecrxFzsu