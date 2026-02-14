Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 23:32
    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Оман на следующей неделе организует переговоры между США и Ираном в Женеве.

    Как передает Report, об этом СМИ сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Гобе.

    "МИД Швейцарии поддерживает контакты со сторонами и вновь заявил о своей готовности поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на деэскалацию конфликта. В этом контексте МИД подтверждает, что Султанат Оман проведет переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Женеве на следующей неделе", - отметил Гобе.

    Он подчеркнул, что конфедерация "приветствует и поддерживает эти переговоры". По его словам, Швейцария готова "в любое время предложить свои добрые услуги для содействия диалогу" между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее источник агентства Reuters сообщил, что американская делегация планирует провести 17 февраля в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану.

    Иран США Женева Оман Швейцария переговоры
    Ты - Король

    Последние новости

    23:46

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Рубио - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:32

    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Другие страны
    23:18

    В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы

    Происшествия
    23:13

    Премьер Дании: Гренландия не продается и не оценивается в деньгах

    Другие страны
    23:00

    США намерены потратить более $38 млрд на новые центры содержания мигрантов

    Другие страны
    22:43

    В Сальяне скончался известный ханенде

    Происшествия
    22:34

    Посол США в НАТО: Америка не покинет Европу

    Другие страны
    22:23
    Фото

    Азербайджанские бойцы успешно выступают на международном турнире в Батуми

    Командные
    22:06

    Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.

    Внешняя политика
    Лента новостей