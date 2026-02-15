İsveçrə XİN ABŞ və İran arasında Cenevrə danışıqlarını təsdiqləyib
- 15 fevral, 2026
- 02:09
Oman gələn həftə ABŞ və İran arasında Cenevrədə danışıqlar təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Pyer Qobe açıqlayıb.
"İsveçrə XİN tərəflərlə əlaqələr saxlayıb və münaqişənin gərginliyini azaltmağa yönəlmiş istənilən diplomatik təşəbbüsü dəstəkləməyə hazır olduğunu bir daha bəyan edib. Bu kontekstdə XİN təsdiqləyir ki, Oman gələn həftə Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqlar keçirəcək", - Qobe qeyd edib.
O vurğulayıb ki, konfederasiya bu danışıqları alqışlayır və dəstəkləyir.
Onun sözlərinə görə, İsveçrə Vaşinqton və Tehran arasında dialoqa kömək etmək üçün istənilən vaxt öz xoşməramlı xidmətlərini təklif etməyə hazırdır.
Daha əvvəl "Reuters" agentliyinin mənbəsi bildirib ki, Amerika nümayəndə heyəti fevralın 17-də Cenevrədə Ukrayna üzrə danışıqlarla yanaşı, İran üzrə diplomatik məsləhətləşmələr keçirməyi planlaşdırır.