İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İsveçrə XİN ABŞ və İran arasında Cenevrə danışıqlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 02:09
    İsveçrə XİN ABŞ və İran arasında Cenevrə danışıqlarını təsdiqləyib

    Oman gələn həftə ABŞ və İran arasında Cenevrədə danışıqlar təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Pyer Qobe açıqlayıb.

    "İsveçrə XİN tərəflərlə əlaqələr saxlayıb və münaqişənin gərginliyini azaltmağa yönəlmiş istənilən diplomatik təşəbbüsü dəstəkləməyə hazır olduğunu bir daha bəyan edib. Bu kontekstdə XİN təsdiqləyir ki, Oman gələn həftə Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqlar keçirəcək", - Qobe qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, konfederasiya bu danışıqları alqışlayır və dəstəkləyir.

    Onun sözlərinə görə, İsveçrə Vaşinqton və Tehran arasında dialoqa kömək etmək üçün istənilən vaxt öz xoşməramlı xidmətlərini təklif etməyə hazırdır.

    Daha əvvəl "Reuters" agentliyinin mənbəsi bildirib ki, Amerika nümayəndə heyəti fevralın 17-də Cenevrədə Ukrayna üzrə danışıqlarla yanaşı, İran üzrə diplomatik məsləhətləşmələr keçirməyi planlaşdırır.

    ABŞ-İran Cenevrə danışıqları nüvə razılaşması Pyer Qobe İsveçrə XİN
    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Son xəbərlər

    02:09

    İsveçrə XİN ABŞ və İran arasında Cenevrə danışıqlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:37

    Pistorius: ABŞ dünyada təkbaşına möhkəmlənə bilməyəcək

    Digər ölkələr
    01:21

    ABŞ miqrantların deportasiyasına 38 milyard dollardan çox pul ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:47

    Azərbaycan ilə Almaniya arasında regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:27
    Foto

    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    İdman
    00:15

    "Koroğlu" metro stansiyasından Hava limanı istiqamətində hərəkətə məhdudiyyət tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    23:53
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Münxendə Trans-Xəzər əməkdaşlığına dair panel iclasda iştirak edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    23:53

    Zelenski Rubio ilə danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:38

    İran XİN sözçüsü Nensi Pelosinin çağırışını tənqid edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti