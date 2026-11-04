İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Toral Bayramov: "Bursaspor"da ilk vaxtlar sistemə uyğunlaşmaq bir az çətin oldu" - Müsahibə

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:28
    Toral Bayramov: Bursasporda ilk vaxtlar sistemə uyğunlaşmaq bir az çətin oldu - Müsahibə

    Türkiyənin "Bursaspor" klubunda çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Toral Bayramov "Report"un suallarını cavablandırıb. 25 yaşlı cinah oyunçusu I Liqa təmsilçisinə uyğunlaşmasından və qardaş ölkədəki karyerasından söz açıb. T.Bayramov Norveçdə "Vikinq" və Azərbaycanın "Sabah" komandası arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununa da toxunub.

    - Karyeranızda ilk dəfə legioner həyatı yaşayırsınız. Türkiyə futboluna, yeni komandaya və fərqli mühitə uyğunlaşmaq baxımından ilk aylar sizin üçün necə keçir?

    - Futbol baxımından fərqli bir liqadır, amma mühitə uyğunlaşmaq o qədər də çətin olmadı. Hər şey gözlədiyim kimi gedir, yəni yaxşıdır. Daha da yaxşı olması üçün çalışıram.

    - Mövsümün əvvəlində istədiyiniz qədər forma şansı əldə edə bilmirdiniz. Bu müddətdə əsas çətinlik nə idi? Baş məşqçinin etimadını qazanmaq üçün nələri dəyişməli oldunuz?

    - Bildiyiniz kimi, futbolçu karyeramda daha əvvəl yalnız "Qarabağ"da çıxış etmişəm. İlk vaxtlar sistemə alışmaq, fərqli istəklərlə ayaqlaşmaq bir az çətin oldu. Amma indi özümü hazır hiss edirəm. Məşqçinin etimadını qazanmaq, inkişaf etmək, daim irəli getmək üçün fərdi çalışıram. Bəlkə də hardasa bu da mənə kömək oldu.

    - "Bandırmaspor"u məğlub etdiyiniz (3:0) son matçda 90 dəqiqə meydanda oldunuz və məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldınız. Bu matçı sizin üçün bir dönüş nöqtəsi hesab etmək olar?

    - İlk dəfədir 90 dəqiqə meydanda idim. Çox şükür, hər şey yaxşı alındı və qol ötürməsinin müəllifi oldum. Amma bilirəm ki, daha yaxşısını edə bilərəm.

    - Nəhayət, məşqçilər korpusuna istədiyiniz mesajı verə bildiniz?

    - Məşqçilərin heç biri ilə problemim yoxdur. Bizim vəzifəmiz meydanda işimizi görməkdir. Məşqçilər nə tapşırıq versə, onu edirik.

    - Türkiyədə futbolun atmosferi, azarkeşlərin komandaya münasibəti və rəqabət Azərbaycandan nə ilə fərqlənir? "Bursaspor" kimi böyük azarkeş kütləsinə malik klubda oynamaq əlavə təzyiq yaradır?

    - Azarkeşlərimiz, sadəcə, inanılmazdır. Hər oyunda - evdə və səfərdə bizimlə bərabərdirlər. Biz meydanda, onlar tribunada üzərinə düşəni layiqincə edir. İnşallah, Azərbaycanda da oyunlar, tribunalar hər zaman dolu olar. Futbol azarkeşlərlə gözəldir.

    - "Sabah" bu gecə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Norveçin "Vikinq" klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun haqqında fikirləriniz maraqlıdır.

    - "Sabah"ın turnirdəki bütün oyunlarını izləyirəm. Baxımlı futbol sərgiləyirlər. Öz oyun üslubları var. Rəqibin kimliyindən asılı olmayaraq, oyunlarından əl çəkmirlər. İnşallah, bu səfərdən qalibiyyətlə qayıdarlar, buna inanıram.

    - "Qarabağ"da çıxış edərkən Norveçin digər komandası "Budyo-Qlimt"ə baxımlı qol vurmuşdunuz. Həmin anı necə xatırlayırsınız?

    - Düşünürəm ki, bu, karyeramda vurduğum ən vacib və ən gözəl qolumdur. Ümidvaram ki, belə qollar vurmağa davam edəcəyəm.

    Toral Bayramov Bursaspor FK Sabah FK Vikinq FK Budyo Qlimt FK UEFA Çempionlar Liqası
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti