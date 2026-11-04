İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiya və Qazaxıstan 2027-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planını imzalayıb

    Region
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:33
    Rusiya və Qazaxıstan 2027-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planını imzalayıb

    Rusiya və Qazaxıstanın müdafiə nazirləri Andrey Belousov və Aydos Mırzaxmetov 2027-ci il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planını imzalayıblar.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, sənəd Astanada imzalanıb.

    Məlumata görə, plan hərbi kadrların hazırlığı, döyüş hazırlığı və hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutur.

    Müdafiə qurumlarının rəhbərləri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, döyüş və peşə hazırlığı üzrə təcrübə mübadiləsi aparmaq niyyətində olduqlarını qeyd ediblər. Eyni zamanda, müəllimlərin qarşılıqlı fəaliyyəti, birgə elmi-praktik konfrans və seminarların keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir.

    Andrey Belousov Rusiya Federasiyası Qazaxıstan
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год
    Russia and Kazakhstan sign military cooperation plan for 2027
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