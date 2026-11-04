Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год
В регионе
- 04 ноября, 2026
- 13:21
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Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, документ был подписан в Астане.
План предусматривает взаимодействие в области подготовки военных кадров, боевой подготовки и военно-технического сотрудничества.
Главы оборонных ведомств выразили намерение развивать сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться опытом боевой и профессиональной подготовки. Также рассматриваются возможности взаимодействия преподавателей, проведения совместных научно-практических конференций и семинаров.
Rusiya və Qazaxıstan 2027-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planını imzalayıb
Russia and Kazakhstan sign military cooperation plan for 2027
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