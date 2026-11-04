Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 13:21
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, документ был подписан в Астане.

    План предусматривает взаимодействие в области подготовки военных кадров, боевой подготовки и военно-технического сотрудничества.

    Главы оборонных ведомств выразили намерение развивать сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться опытом боевой и профессиональной подготовки. Также рассматриваются возможности взаимодействия преподавателей, проведения совместных научно-практических конференций и семинаров.

    Андрей Белоусов Россия Казахстан
    Rusiya və Qazaxıstan 2027-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planını imzalayıb
    Russia and Kazakhstan sign military cooperation plan for 2027
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    15:25
    Азербайджан увеличивает субсидии аграрному сектору примерно на 50%
    Финансы
    15:20
    Джина Хинохоса стала первым губернатором-демократом Техаса за более чем 30 лет
    Другие страны
    15:18
    BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ
    Энергетика
    15:17
    В Астане планируется создать лабораторию критически важных материалов
    В регионе
    15:07
    Фото
    Видео
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    Внутренняя политика
    14:58
    Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено
    В регионе
    14:56
    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек
    Другие страны
    14:53
    Фото
    В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"
    Kультурная политика
    14:49
    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года
    Экономика
    Лента новостей