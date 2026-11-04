Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, документ был подписан в Астане.

План предусматривает взаимодействие в области подготовки военных кадров, боевой подготовки и военно-технического сотрудничества.

Главы оборонных ведомств выразили намерение развивать сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться опытом боевой и профессиональной подготовки. Также рассматриваются возможности взаимодействия преподавателей, проведения совместных научно-практических конференций и семинаров.