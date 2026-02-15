Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Со станции метро "Кёроглу" в направлении аэропорта введено ограничение движения

    Инфраструктура
    • 15 февраля, 2026
    • 00:24
    Со станции метро Кёроглу в направлении аэропорта введено ограничение движения

    В настоящее время в Сураханском районе, на Аэропортовском шоссе (вблизи Buta Palace), проводятся демонтажные работы по разборке оставшейся части металлической конструкции, на которой были установлены электронные информационно-скоростные табло, срок эксплуатации которых истёк.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

    Отмечается, что в связи с проведением демонтажных работ движение транспортных средств в направлении аэропорта от станции метро "Кёроглу" (с путепровода над Сураханским кольцом) временно ограничено.

    "В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуется следовать по улицам Ханлара Алекперова и 14 Июля Сураханского района. В период действия ограничения сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения транспорта", - говорится в сообщении.

    Ты - Король

