Со станции метро "Кёроглу" в направлении аэропорта введено ограничение движения

В настоящее время в Сураханском районе, на Аэропортовском шоссе (вблизи Buta Palace), проводятся демонтажные работы по разборке оставшейся части металлической конструкции, на которой были установлены электронные информационно-скоростные табло, срок эксплуатации которых истёк.

Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с проведением демонтажных работ движение транспортных средств в направлении аэропорта от станции метро "Кёроглу" (с путепровода над Сураханским кольцом) временно ограничено.

"В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуется следовать по улицам Ханлара Алекперова и 14 Июля Сураханского района. В период действия ограничения сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения транспорта", - говорится в сообщении.