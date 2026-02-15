Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Axios: Трамп и Нетаньяху договорились усилить давление США на Иран

    Axios: Трамп и Нетаньяху договорились усилить давление США на Иран

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на последней встрече в Белом доме договорились о том, что США будут добиваться сокращения экспорта иранской нефти в Китай.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о деталях обсуждения.

    "Мы договорились действовать в полную силу в рамках политики максимального давления на Иран, в том числе по вопросу иранских нефтяных поставок в Китай", - сказал один из высокопоставленных представителей администрации США.

    Отметим, что на долю Китая приходится более 80% экспорта иранской нефти. Любое сокращение этого направления означает существенное снижение нефтяных доходов Ирана.

    На прошлой неделе американские и иранские дипломаты при посредничестве Омана провели переговоры по ядерной проблематике в попытке возобновить дипломатический диалог. Это происходит на фоне того, что президент США распорядился о переброске военно-морской группировки в регион, поскольку американские военные готовятся к возможным продолжительным, на протяжении нескольких недель, операциям против Ирана.

