Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии
- 23 октября, 2026
- 15:28
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Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии.
Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.
Визит осуществляется по приглашению председателя Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимира Димитриевича. Целью является наблюдение за внеочередными парламентскими выборами в Сербии, назначенными на 25 октября, а также развитие международного сотрудничества и обмена опытом в сфере организации выборов.
В рамках визита запланированы встречи Панахова с сербским коллегой, представителями официальных структур, международных организаций, а также руководителями избирательных органов зарубежных стран, участвующих в наблюдении за выборами. Стороны обсудят перспективы развития межведомственных связей, обмен передовым опытом в организации и проведении выборов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Согласно программе визита, представители ЦИК Азербайджана ознакомятся с ходом подготовки к выборам в Белграде, а в день голосования будут наблюдать за организацией и ходом выборов на избирательных участках.