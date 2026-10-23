Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии

Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

Визит осуществляется по приглашению председателя Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимира Димитриевича. Целью является наблюдение за внеочередными парламентскими выборами в Сербии, назначенными на 25 октября, а также развитие международного сотрудничества и обмена опытом в сфере организации выборов.

В рамках визита запланированы встречи Панахова с сербским коллегой, представителями официальных структур, международных организаций, а также руководителями избирательных органов зарубежных стран, участвующих в наблюдении за выборами. Стороны обсудят перспективы развития межведомственных связей, обмен передовым опытом в организации и проведении выборов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Согласно программе визита, представители ЦИК Азербайджана ознакомятся с ходом подготовки к выборам в Белграде, а в день голосования будут наблюдать за организацией и ходом выборов на избирательных участках.