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    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 15:28
    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии

    Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым будет наблюдать за парламентскими выборами в Сербии.

    Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

    Визит осуществляется по приглашению председателя Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимира Димитриевича. Целью является наблюдение за внеочередными парламентскими выборами в Сербии, назначенными на 25 октября, а также развитие международного сотрудничества и обмена опытом в сфере организации выборов.

    В рамках визита запланированы встречи Панахова с сербским коллегой, представителями официальных структур, международных организаций, а также руководителями избирательных органов зарубежных стран, участвующих в наблюдении за выборами. Стороны обсудят перспективы развития межведомственных связей, обмен передовым опытом в организации и проведении выборов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Согласно программе визита, представители ЦИК Азербайджана ознакомятся с ходом подготовки к выборам в Белграде, а в день голосования будут наблюдать за организацией и ходом выборов на избирательных участках.

    Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов Парламентские выборы Сербия
    MSK nümayəndə heyəti Serbiyada parlament seçkilərini müşahidə edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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