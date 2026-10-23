В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана изъяло из незаконного оборота 82 кг наркотических средств и 6 365 таблеток наркотического содержания.

Как сообщили Report в МВД, в результате операций, проведенных в Баку, Гяндже и Сумгайыте, были задержаны Орхан Гулиев, Мяхяррям Сеидов, Мирджафар Абушов, Исмаил Мамедов, Мураз Мамедов, Мирза Манафов и Эльвин Алиев.

По данным следствия, задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, которые контрабандой доставлялись в страну по поручению наркоторговцев, проживающих за рубежом.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, все задержанные решением суда заключены под стражу.