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    В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 15:39
    В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков

    Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана изъяло из незаконного оборота 82 кг наркотических средств и 6 365 таблеток наркотического содержания.

    Как сообщили Report в МВД, в результате операций, проведенных в Баку, Гяндже и Сумгайыте, были задержаны Орхан Гулиев, Мяхяррям Сеидов, Мирджафар Абушов, Исмаил Мамедов, Мураз Мамедов, Мирза Манафов и Эльвин Алиев.

    По данным следствия, задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, которые контрабандой доставлялись в страну по поручению наркоторговцев, проживающих за рубежом.

    По данным фактам возбуждены уголовные дела, все задержанные решением суда заключены под стражу.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Главное управление по борьбе с наркотиками Азербайджана
    Bakı, Gəncə və Sumqayıtda 82 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb
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