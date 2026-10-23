В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков
Происшествия
- 23 октября, 2026
- 15:39
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Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана изъяло из незаконного оборота 82 кг наркотических средств и 6 365 таблеток наркотического содержания.
Как сообщили Report в МВД, в результате операций, проведенных в Баку, Гяндже и Сумгайыте, были задержаны Орхан Гулиев, Мяхяррям Сеидов, Мирджафар Абушов, Исмаил Мамедов, Мураз Мамедов, Мирза Манафов и Эльвин Алиев.
По данным следствия, задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, которые контрабандой доставлялись в страну по поручению наркоторговцев, проживающих за рубежом.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, все задержанные решением суда заключены под стражу.
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