На Сицилии произошли три землетрясения, магнитуда последней составила 5

В автономном регионе Италии - Сицилии - сегодня произошли три землетрясения, магнитуда последнего составила 5.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.

Первое землетрясение было зафиксировано утром, его магнитуда составила 3,3, очаг залегал на глубине 9 километров. Далее произошло второе землетрясение, магнитуда второго составила 4,3. Землетрясения ощущались по всему архипелагу, вплоть до Палермо.

В качестве меры предосторожности в Палермо были эвакуированы ученики некоторых школ.

На данный момент сообщений о причинении ущерба имуществу или пострадавшим людям не поступало.