На Сицилии произошли три землетрясения, магнитуда последней составила 5
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 15:38
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В автономном регионе Италии - Сицилии - сегодня произошли три землетрясения, магнитуда последнего составила 5.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.
Первое землетрясение было зафиксировано утром, его магнитуда составила 3,3, очаг залегал на глубине 9 километров. Далее произошло второе землетрясение, магнитуда второго составила 4,3. Землетрясения ощущались по всему архипелагу, вплоть до Палермо.
В качестве меры предосторожности в Палермо были эвакуированы ученики некоторых школ.
На данный момент сообщений о причинении ущерба имуществу или пострадавшим людям не поступало.
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