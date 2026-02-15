В Белграде отметили День государственности Сербии
- 15 февраля, 2026
- 02:43
В Белграде состоялась официальная церемония по случаю 15 февраля - Дня государственности Республики Сербия.
Как сообщает балканское бюро Report, в историческом районе столицы - Калемегдан (Крепостная площадь) на берегу Дуная военнослужащие Сербской армии произвели почетный артиллерийский салют.
Церемония началась с исполнения государственного гимна военным оркестром, после чего почетный караул и артиллерийские подразделения выстроились в полной готовности.
Министр обороны Братислав Гашич лично наблюдал за проведением десяти залпов из шести артиллерийских установок. Кроме того, жители города собрались в окрестностях Калемегдана, чтобы увидеть церемонию из разных точек Белграда.
Официальное мероприятие было расценено как демонстрация приверженности Сербии своим государственным традициям.