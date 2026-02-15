Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Казахстан

В настоящее время Москва и Астана обсуждают даты визита президента Россиийской Федерации Владимира Путина в Казахстан в 2026 году.

Как передает Report, об этом СМИ сообщил посол РФ в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

"Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров", - сказал дипломат.

Уточняя вопрос дат, посол отметил, что на конец мая в Астане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран - членов ЕАЭС, на котором и ожидается участие президента РФ Владимир Путина.

"В 2026 году Казахстан принял председательство в ЕАЭС, и в конце мая в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие главы государств - членов Союза, включая и российского лидера", - сказал Бородавкин.

Посол добавил, что визит Путина в Казахстан может стать одной из ярчайших страниц истории в отношениях между странами. По его словам, поездка российского лидера может придать дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.