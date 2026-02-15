Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Казахстан

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 06:21
    Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Казахстан

    В настоящее время Москва и Астана обсуждают даты визита президента Россиийской Федерации Владимира Путина в Казахстан в 2026 году.

    Как передает Report, об этом СМИ сообщил посол РФ в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

    "Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров", - сказал дипломат.

    Уточняя вопрос дат, посол отметил, что на конец мая в Астане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран - членов ЕАЭС, на котором и ожидается участие президента РФ Владимир Путина.

    "В 2026 году Казахстан принял председательство в ЕАЭС, и в конце мая в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие главы государств - членов Союза, включая и российского лидера", - сказал Бородавкин.

    Посол добавил, что визит Путина в Казахстан может стать одной из ярчайших страниц истории в отношениях между странами. По его словам, поездка российского лидера может придать дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.

    Россия Казахстан Владимир Путин визит
    Ты - Король

    Последние новости

    06:21

    Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Казахстан

    Другие страны
    05:57

    Spiegel: Мюнхенские переговоры о финансировании Украины провалились

    Другие страны
    05:15

    В Германии произошло пятое ограбление банка за два месяца

    Другие страны
    04:49

    Орбан: Евросоюз опаснее для Венгрии, чем Россия

    Другие страны
    04:23

    Госсекретарь США обсудил с премьером Норвегии стратегическое значение Гренландии

    Другие страны
    03:51

    Президент Литвы высказался о мирных переговорах по войне в Украине

    Другие страны
    03:17

    Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

    Другие страны
    02:43
    Фото

    В Белграде отметили День государственности Сербии

    Другие страны
    02:14

    Axios: Трамп и Нетаньяху договорились усилить давление США на Иран

    Другие страны
    Лента новостей