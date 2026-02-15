Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıb
- 15 fevral, 2026
- 08:33
Moskva və Astana hazırda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 2026-cı ildə Qazaxıstana səfərinin tarixlərini müzakirə edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Qazaxıstandakı səfiri Aleksey Borodavkin məlumat verib.
"Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Qazaxıstana səfərinə gəldikdə isə, bu cür illik mübadilələr artıq adi hala çevrilib. Hazırda tarixlər razılaşdırılır və danışıqlar üçün əsaslı məzmun təmin etmək üçün işlər görülür", - deyə diplomat bildirib.
Tarixi dəqiqləşdirən səfir qeyd edib ki, may ayının sonunda Astanada Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv dövlətlərinin liderlərinin iştirakı ilə Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasının keçirilməsi planlaşdırılır və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı gözlənilir:
"2026-cı ildə Qazaxıstan Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrliyi öz üzərinə götürüb və mayın sonunda Astanada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclası keçiriləcək və iclasda Rusiya lideri də daxil olmaqla, birliyə üzv ölkələrin dövlət başçıları iştirak edəcək".
Səfir əlavə edib ki, Putinin Qazaxıstana səfəri ölkələr arasında münasibətlər tarixində ən diqqətəlayiq fəsillərdən birinə, Moskva ilə Astana arasında əməkdaşlığın inkişafına əlavə təkan verə bilər.