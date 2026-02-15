Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Reuters: Австралия инвестирует в производство атомных подводных лодок

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 08:11
    Reuters: Австралия инвестирует в производство атомных подводных лодок

    Официальная Канберра сегодня заявила, что потратит 3,9 миллиарда австралийских долларов (2,76 миллиарда долларов США) на строительство верфи, которая поможет в поставках атомных подводных лодок в рамках трехстороннего оборонного соглашения AUKUS с США и Великобританией.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что объявленная в 2021 году программа AUKUS является крупнейшей в истории Австралии инвестицией в оборонную сферу и предусматривает размещение в Австралии подводных лодок класса Virginia под командованием США с 2027 года, продажу нескольких подводных лодок класса Virginia Австралии примерно с 2030 года, а также строительство Великобританией и Австралией нового класса атомных подводных лодок AUKUS.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал сумму в 3,9 миллиарда австралийских долларов авансовым платежом для ввода в эксплуатацию новой верфи в Осборне, пригороде Аделаиды в штате Южная Австралия.

    "Инвестиции в верфь по строительству подводных лодок в Осборне имеют решающее значение для создания австралийских атомных подводных лодок с обычным вооружением", - говорится в заявлении Альбанезе.

    По официальным прогнозам, общая стоимость строительства составит 30 миллиардов австралийских долларов (21,20 миллиарда долларов США) "в течение ближайших десятилетий", - сказал он.

