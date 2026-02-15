Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur
Kanberra rəsmiləri bu gün ABŞ və Böyük Britaniya ilə AUKUS üçtərəfli müdafiə müqaviləsi çərçivəsində nüvə sualtı qayıqlarının çatdırılmasına kömək edəcək gəmiqayırma zavodunun inşasına 3,9 milyard Avstraliya dolları (2,76 milyard ABŞ dolları) xərcləyəcəklərini bildiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze Cənubi Avstraliyanın Adelaida şəhərinin ətrafındakı Osbornda yeni gəmiqayırma zavodunun istifadəyə verilməsi üçün 3,9 milyard dollar ilkin ödəniş ediləcəyini açıqlayıb:
"Osborne sualtı qayıq zavoduna investisiya qoyuluşu Avstraliyanın ənənəvi nüvə sualtı qayıqlarının potensialı üçün çox vacibdir".
Rəsmilər qarşıdakı onilliklərdə ümumi tikinti xərclərinin 30 milyard Avstraliya dolları (21,20 milyard ABŞ dolları) olacağını proqnozlaşdırırlar.