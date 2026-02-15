İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 08:15
    Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur

    Kanberra rəsmiləri bu gün ABŞ və Böyük Britaniya ilə AUKUS üçtərəfli müdafiə müqaviləsi çərçivəsində nüvə sualtı qayıqlarının çatdırılmasına kömək edəcək gəmiqayırma zavodunun inşasına 3,9 milyard Avstraliya dolları (2,76 milyard ABŞ dolları) xərcləyəcəklərini bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze Cənubi Avstraliyanın Adelaida şəhərinin ətrafındakı Osbornda yeni gəmiqayırma zavodunun istifadəyə verilməsi üçün 3,9 milyard dollar ilkin ödəniş ediləcəyini açıqlayıb:

    "Osborne sualtı qayıq zavoduna investisiya qoyuluşu Avstraliyanın ənənəvi nüvə sualtı qayıqlarının potensialı üçün çox vacibdir".

    Rəsmilər qarşıdakı onilliklərdə ümumi tikinti xərclərinin 30 milyard Avstraliya dolları (21,20 milyard ABŞ dolları) olacağını proqnozlaşdırırlar.

    ABŞ sualtı qayıq
    Reuters: Австралия инвестирует в производство атомных подводных лодок

    Son xəbərlər

    08:33

    Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:19

    Hava limanı istiqamətində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət götürülüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:15

    Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur

    Digər ölkələr
    08:05

    Almaniyada son iki ayda beşinci bank soyğunu baş verib

    Digər ölkələr
    07:31

    "Spiegel": Ukraynanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Münxen danışıqları uğursuz olub

    Digər ölkələr
    07:19

    ABŞ dövlət katibi Norveçin Baş naziri ilə Qrenlandiyanı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    06:34

    DİM doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan 258 şəxs üçün imtahan keçirəcək

    Elm və təhsil
    06:13

    Bu gün 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    05:41

    Litva Prezidenti Ukraynadakı müharibə ilə bağlı sülh danışıqlarından danışıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti