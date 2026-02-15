Госсекретарь США обсудил с премьером Норвегии стратегическое значение Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вопросы, касающиеся стратегического значения Гренландии.

Как передает Report, об этом Госсекретарь США Марко Рубио написал в своем аккаунте в соцсети X.

Он сообщил, что говорил со Стёре "о жизненно важной роли Норвегии в обеспечении безопасности Арктики и о стратегическом значении Гренландии", которая входит в состав Дании на правах автономной территории. "Мы настроены на сотрудничество с Норвегией по обеспечению безопасности цепочек поставок, в том числе важнейших полезных ископаемых", - добавил Рубио, который ранее выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Госсекретарь также заявил, что встретился с президентом Финляндии Александером Стуббом и выразил ему признательность за то, что тот "подталкивает союзников по НАТО к выполнению обязательств по расходам на оборону".