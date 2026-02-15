ABŞ dövlət katibi Norveçin Baş naziri ilə Qrenlandiyanı müzakirə edib
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 07:19
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe ilə görüşdə Qrenlandiyanın strateji əhəmiyyətini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio sosial media hesabında yazıb.
O, Störe ilə Norveçin Arktika təhlükəsizliyindəki həyati rolu və Danimarkanın muxtar ərazisi olan Qrenlandiyanın strateji əhəmiyyəti barədə danışdığını söyləyib:
"Biz, vacib minerallar da daxil olmaqla, təchizat zəncirlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Norveçlə işləməyə sadiqik".
Dövlət katibi həmçinin Finlandiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Stubbla görüşdüyünü və onun NATO müttəfiqlərini müdafiə xərcləri öhdəliklərini yerinə yetirməyə təşviq etmək səylərinə görə minnətdarlığını bildirib.
Son xəbərlər
08:05
Almaniyada son iki ayda beşinci bank soyğunu baş veribDigər ölkələr
07:31
"Spiegel": Ukraynanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Münxen danışıqları uğursuz olubDigər ölkələr
07:19
ABŞ dövlət katibi Norveçin Baş naziri ilə Qrenlandiyanı müzakirə edibDigər ölkələr
06:34
DİM doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan 258 şəxs üçün imtahan keçirəcəkElm və təhsil
06:13
Bu gün 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcəkElm və təhsil
05:41
Litva Prezidenti Ukraynadakı müharibə ilə bağlı sülh danışıqlarından danışıbDigər ölkələr
05:10
Orban xalqa müraciət edib: Qorxmalı olduğumuz Şərq deyil, BrüsseldirDigər ölkələr
04:50
Rubio: ABŞ Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda iştirak etməyə davam edəcəkDigər ölkələr
04:17