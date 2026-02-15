Орбан: Евросоюз опаснее для Венгрии, чем Россия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился с критикой на власти Евросоюза, отметив, что "тем, кто любит свободу нужно привыкнуть к мысли о том, что, следует бояться не Востока, а Брюсселя".

Как передает Report со ссылкой на издание Deutsche Welle, об этом накануне заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в своем ежегодном обращении к нации, пообещав ликвидировать "репрессивный механизм" ЕС перед предстоящими парламентскими выборами.

"Нагнетание страха перед Путиным - это примитивно и несерьезно. Брюссель же - это ощутимая реальность и источник непосредственной опасности", - заявил венгерский лидер, сравнив ЕС с репрессивным советским режимом, который десятилетиями господствовал в Венгрии в прошлом веке.