Орбан: Евросоюз опаснее для Венгрии, чем Россия
- 15 февраля, 2026
- 04:49
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился с критикой на власти Евросоюза, отметив, что "тем, кто любит свободу нужно привыкнуть к мысли о том, что, следует бояться не Востока, а Брюсселя".
Как передает Report со ссылкой на издание Deutsche Welle, об этом накануне заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в своем ежегодном обращении к нации, пообещав ликвидировать "репрессивный механизм" ЕС перед предстоящими парламентскими выборами.
"Нагнетание страха перед Путиным - это примитивно и несерьезно. Брюссель же - это ощутимая реальность и источник непосредственной опасности", - заявил венгерский лидер, сравнив ЕС с репрессивным советским режимом, который десятилетиями господствовал в Венгрии в прошлом веке.
04:49
