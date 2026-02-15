Orban xalqa müraciət edib: Qorxmalı olduğumuz Şərq deyil, Brüsseldir
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 05:10
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bir daha Avropa İttifaqı (Aİ) hakimiyyətini tənqid edərək qeyd edib ki, "azadlığı sevənlər bu fikrə alışmalıdırlar ki, qorxmalı olduğumuz Şərq deyil, Brüsseldir".
"Report"un "Deutsche Welle"yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu siyasətçi xalqa illik müraciətində açıqlayaraq, qarşıdan gələn parlament seçkilərindən əvvəl Aİ-nin "repressiv mexanizmini" dağıtmağı vəd edib.
"Putin haqqında qorxu dolu ifadələr primitiv və mənasızdır. Bununla belə, Brüssel reallıqdır və dərhal təhlükə mənbəyidir", - deyən Orban Aİ-ni ötən əsrdə onilliklər ərzində Macarıstana hakim olan repressiv Sovet rejimi ilə müqayisə edib.
Orban xalqa müraciət edib: Qorxmalı olduğumuz Şərq deyil, Brüsseldir
