Spiegel: Мюнхенские переговоры о финансировании Украины провалились
- 15 февраля, 2026
- 05:57
Переговоры лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене о финансировании республики провалились.
Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Spiegel.
"На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось", - говорится в материале.
Напомним, что 11 февраля Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Эта сумма собрана странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках, о котором ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
