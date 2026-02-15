Spiegel: Мюнхенские переговоры о финансировании Украины провалились

Переговоры лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене о финансировании республики провалились.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

"На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось", - говорится в материале.

Напомним, что 11 февраля Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Эта сумма собрана странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках, о котором ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.