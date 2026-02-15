В Германии произошло пятое ограбление банка за два месяца

В Германии произошло как минимум пятое ограбление банка за последние два месяца.

Как передает Report, об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Сообщается, что в городке Штур под Бременом грабители проникли через световой колодец в подвал местного отделения банка Volksbank, взломали и обчистили 14 сейфовых ячеек. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку содержимое сейфов является банковской тайной.

При ограблении преступники распылили в подвале здания банка неизвестную жидкость - предположительно, из-за нее сотрудники филиала пожаловались на недомогание и тошноту. На вызов приехали пожарные и медики, они оказали помощь двум сотрудникам. Помещение было эвакуировано. Замеры не показали в нем превышение концентрации каких-либо опасных веществ.

Что касается предполагаемых грабителей, то свидетели видели всего лишь трех мужчин в синих комбинезонах, которые шли от здания банка к черному автомобилю. Поиски грабителей продолжается