    В Германии произошло пятое ограбление банка за два месяца

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 05:15
    В Германии произошло как минимум пятое ограбление банка за последние два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Deutsche Welle.

    Сообщается, что в городке Штур под Бременом грабители проникли через световой колодец в подвал местного отделения банка Volksbank, взломали и обчистили 14 сейфовых ячеек. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку содержимое сейфов является банковской тайной.

    При ограблении преступники распылили в подвале здания банка неизвестную жидкость - предположительно, из-за нее сотрудники филиала пожаловались на недомогание и тошноту. На вызов приехали пожарные и медики, они оказали помощь двум сотрудникам. Помещение было эвакуировано. Замеры не показали в нем превышение концентрации каких-либо опасных веществ.

    Что касается предполагаемых грабителей, то свидетели видели всего лишь трех мужчин в синих комбинезонах, которые шли от здания банка к черному автомобилю. Поиски грабителей продолжается

