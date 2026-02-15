Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Польши заявил о стремлении страны получить ядерное оружие

    Другие страны
    Президент Польши заявил о стремлении страны получить ядерное оружие

    Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом в интервью Polsat News заявил президент страны Кароль Навроцкий.

    Он подчеркнул, что является "большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту". Тем более, что страна по его мнению, находится "на грани вооруженного конфликта", в том числе из-за России.

    "Этот путь, с соблюдением всех международных норм, - это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", - подчеркнул он.

    Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıb
