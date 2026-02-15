Президент Польши заявил о стремлении страны получить ядерное оружие
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 16:25
Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия.
Как передает Report, об этом в интервью Polsat News заявил президент страны Кароль Навроцкий.
Он подчеркнул, что является "большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту". Тем более, что страна по его мнению, находится "на грани вооруженного конфликта", в том числе из-за России.
"Этот путь, с соблюдением всех международных норм, - это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", - подчеркнул он.
