Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Мозамбике из-за циклона "Гезани" погибли четыре человека

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 15:57
    В Мозамбике из-за циклона Гезани погибли четыре человека

    Не менее четырех человек погибли в Мозамбике из-за последствий циклона "Гезани".

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

    Отмечается, что циклон прошел в 50 км от побережья страны в Мозамбикском проливе и опять ушел в Индийский океан, но причинил значительный урон.

    По данным метеорологов южноафриканского государства, порывы ветра достигали 215 км/ч и привели к существенным разрушениям в провинции Иньямбане. Более 130 тыс. ее жителей остались без электричества. Многие жилые дома, школы и медицинские учреждения разрушены. Ситуация усугубляется тем, что недавно Мозамбик пережил сильные наводнения, от которых пострадали свыше 700 тыс. человек.

    Ранее циклон "Гезани" ударил по Мадагаскару, где погибли 43 человека, а 260 тыс. пострадали.

    Ты - Король

    Последние новости

    16:12

    Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавто

    Промышленность
    16:09

    Завтра погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    16:08

    Президент Азербайджана посетил в Белграде памятник общенациональному лидеру

    Внешняя политика
    16:01

    Началась встреча между президентами Азербайджана и Сербии в формате один на один

    Внешняя политика
    15:57

    В Мозамбике из-за циклона "Гезани" погибли четыре человека

    Другие страны
    15:50

    WUF13: Принципы доступности рассматриваются как один из главных приоритетов

    Внешняя политика
    15:44

    В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавра

    Наука и образование
    15:44
    Видео

    В Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана

    Внешняя политика
    15:37

    СМИ: На севере Лондона произошла вспышка кори

    Другие страны
    Лента новостей