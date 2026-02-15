В Мозамбике из-за циклона "Гезани" погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в Мозамбике из-за последствий циклона "Гезани".

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

Отмечается, что циклон прошел в 50 км от побережья страны в Мозамбикском проливе и опять ушел в Индийский океан, но причинил значительный урон.

По данным метеорологов южноафриканского государства, порывы ветра достигали 215 км/ч и привели к существенным разрушениям в провинции Иньямбане. Более 130 тыс. ее жителей остались без электричества. Многие жилые дома, школы и медицинские учреждения разрушены. Ситуация усугубляется тем, что недавно Мозамбик пережил сильные наводнения, от которых пострадали свыше 700 тыс. человек.

Ранее циклон "Гезани" ударил по Мадагаскару, где погибли 43 человека, а 260 тыс. пострадали.