Число погибших в Мадагаскаре в результате циклона "Гезани" возросло до 38 человек
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 15:12
Число погибших в результате циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 38 человек, более 260 тыс. человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Нацуправления по управлению рисками и стихийными бедствиями (BNGRC).
Отмечается, что 374 человека получили травмы, а более 12 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Циклон также повредил более 37 тыс. домов и разрушил более 18 тыс.
В общей сложности циклон затронул 22 района в пяти регионах страны.
В среду правительство Мадагаскара объявило "состояние национального бедствия" в связи с широкомасштабными разрушениями, вызванными циклоном "Гезани".
Последние новости
16:16
В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI вековДругие страны
16:11
Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в ХырдаланеПроисшествия
16:09
Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дроновДругие страны
16:03
На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-ФурнезДругие страны
16:00
İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в АзербайджанБизнес
15:45
Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефтиВ регионе
15:40
РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненыхДругие страны
15:40
В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браковСоциальная защита
15:37