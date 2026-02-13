Число погибших в Мадагаскаре в результате циклона "Гезани" возросло до 38 человек

Число погибших в результате циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 38 человек, более 260 тыс. человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Нацуправления по управлению рисками и стихийными бедствиями (BNGRC).

Отмечается, что 374 человека получили травмы, а более 12 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Циклон также повредил более 37 тыс. домов и разрушил более 18 тыс.

В общей сложности циклон затронул 22 района в пяти регионах страны.

В среду правительство Мадагаскара объявило "состояние национального бедствия" в связи с широкомасштабными разрушениями, вызванными циклоном "Гезани".