    Число погибших в Мадагаскаре в результате циклона "Гезани" возросло до 38 человек

    • 13 февраля, 2026
    • 15:12
    Число погибших в результате циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 38 человек, более 260 тыс. человек пострадали.

    Число погибших в результате циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 38 человек, более 260 тыс. человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Нацуправления по управлению рисками и стихийными бедствиями (BNGRC).

    Отмечается, что 374 человека получили травмы, а более 12 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Циклон также повредил более 37 тыс. домов и разрушил более 18 тыс.

    В общей сложности циклон затронул 22 района в пяти регионах страны.

    В среду правительство Мадагаскара объявило "состояние национального бедствия" в связи с широкомасштабными разрушениями, вызванными циклоном "Гезани".

