Madaqaskarda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 38-ə çatıb
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 15:25
Madaqaskarda "Gezani" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 38-ə çatıb, 260 mindən çox insan zərər çəkib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Risklərin və təbii fəlakətlərin idarə edilməsi üzrə Milli İdarəyə (BNGRC) istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 374 nəfər xəsarət alıb, 12 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
Qasırğa həmçinin 37 mindən çox evə ziyan vurub.
Fevralın 11-də Madaqaskar hökuməti "Gezani" qasırğasının törətdiyi genişmiqyaslı dağıntılarla əlaqədar milli fəlakət rejmi elan edib.
