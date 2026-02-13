Əraqçi bəhreynli həmkarını ABŞ ilə danışıqlar barədə məlumatlandırıb
- 13 fevral, 2026
- 18:19
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə bəhreynli həmkarı Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Əraqçi bəhreynli həmkarını İran-ABŞ nüvə danışıqları barədə məlumatlandırıb.
Bəhreynin XİN rəhbəri danışıqların yekun nəticə əldə olunana qədər davam edəcəyinə ümid etdiyini ifadə edib.
İran və Bəhreynin xarici işlər nazirləri iki ölkə arasında məsləhətləşmələrin və fikir mübadiləsinin davam etdirilməsi zərurətini vurğulayıblar.
#Iran, #Bahrain FMs hold telephone conversation— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 13, 2026
Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi and his Bahraini counterpart Abdullatif bin Rashid Al Zayani held a telephone conversation.
Araghchi thanked the King of Bahrain for his congratulatory message to Iran’s president on… pic.twitter.com/cGdSFUwSyI